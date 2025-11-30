Ece Vahapoğlu, Seren'le Mutfakta Buluşalım'da anlattı: Travmalar yaşadım

Seren Fosforoğlu'nun sunduğu Seren'le Mutfakta Buluşalım programına konuk olan Sunucu – Yazar Ece Vahapoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

'TRAVMA OLARAK DEĞERLENDİRDİĞİMİZ ŞEYLER YAŞADIM'

Yaşadığı acılar üzerine hastalığını öğrenen Ece Vahapoğlu:

'Travma olarak değerlendirdiğimiz şeyler yaşadım. Annemi kaybettim. Demans hastasıydı ama bu hastalıktan değil, bir anda vefat etti. Annemden ne kadar etkilendiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Çok üzüldüm ama bir yandan da ruhunun huzur bulduğu için biraz daha iyiyim. Demans çok zor bir hastalık. Bu süreçte manevi arayışlara girdim; Bali'ye ve Hindistan'a gittim. Evliliğimi bitirmeye karar verdim ve oğlumun babası, eski eşim, boşanmayı sakin ve olgun bir şekilde kabul etti. Tüm bunlar benim için büyük birer travmaydı. Boşanma, annemin vefatı, ardından ev değiştirme. Bütün bunların çok yakınında, hiç beklemediğim bir anda babamı kaybettim. Babamla aynı evde yaşıyorduk. Üç günlüğüne Kapadokya'ya gitmiştim. Oğlum da babasının yanındaydı. Babam, yatağında kalp krizi geçirerek öldü.' dedi.

Şikayetler üzerine başlayan sağlık sorunları, kanser tanısıyla sonuçlandı;

'Annem de babam da beklenmedik şekilde ve genç yaşta vefat ettiler. Ben tüm bunları kabullenip işime geri döndüm. Bu arada bir ameliyat geçirdim ve verilen antibiyotikten dolayı bağırsaklarımın bozulduğunu düşündüm. Ancak şikâyetlerim uzun süre geçmedi. Uzak Doğu seyahatim sırasında bir bakteri kaptığım tespit edildi. Üç ay diyet yaptım fakat rahatsızlığım yine geçmedi. Sonrasında check-up yaptırdım ve kolonoskopi önerildi. Kolonoskopiyi yaptırdım ve sonuçları öğrenmek için doktorun odasına girdim. Doktor, bağırsağımda bir tümör olduğunu söyledi. Bir yandan internetten araştırma yapıyor, bir yandan da kendimi sakinleştirmeye çalışıyordum. Sonuçlar geldiğinde kötü huylu kanser olduğu ortaya çıktı. Kontrollerinizi aksatmayın, erken tanının çok büyük önemi var."dedi.

Tüm bu olumsuzluklara karşın Ece Vahapoğlu'nun dimdik ayakta duruyor ve işine büyük bir kararlılıkla sarılıyor. Kendini umutsuz veya mutsuz hisseden kadınlara ilham vermek amacıyla, yakında "Mutluluk İçin" programıyla 360'ta ekrana gelecek.