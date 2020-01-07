07.01.2020 10:00 - Güncelleme: 07.01.2020 10:00

Ağustos 2010'da dünyaevine giren oyuncu çift Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya'dan kötü haber geldi. Ünlü çiftin boşandığı öğrenildi. Bu haberlerin gündeme gelmesi ile birlikte Ecem Özkaya kimdir? Ecem Özkaya kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak konsuu oldu. Can Kırıkları, Hayat Şarkısı, İffet gibi projelerde rol alan Ecem Özkaya'nın hayatı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

ECEM ÖZKAYA KİMDİR?

25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Tam adı Ecem Nur Özkaya’dır. Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyonculuk bölümünden mezun oldu.

2007 yılında yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı "Kartallar Yüksek Uçar" dizisinde Seval rolünü oynayarak dizi hayatına başladı. Dizide Fikret Hakan, Nurseli İdiz, Kerem Alışık, Kemal Pekser, Nursel Köse, Ufuk Bayraktar, Mehmet Bilge Aslan, Kuzey Vargın, Ziynet Sali gibi isimler oynamıştır.

2011 – 2012 yılları arasında yönetmenliğini Faruk Teber'in yaptığı ve başrollerini Deniz Çakır, İbrahim Çelikkol, Melike Güner ve Zuhal Olcay'ın paylaştığı "İffet" adlı dizide Nil karakterini canlandırdı.

2012 – 2014 yılları arasında ekranlarında yayınlan "Zengin Kız Fakir Oğlan" adlı dizide Ufuk Özkan, Hüseyin Avni Danyal, Ayda Aksel, Mahir İpek, Ferdi Akarnur, Kemal Kuruçay gibi isimlerle birlikte rol aldı.

Ecem Özkaya, 24 Ağustos 2010 tarihinde oyuncu Mustafa Üstündağ ile evlendi. Ahmet Kaan (d.2013) adında bir oğlu vardır.

Çekimleri 2015 Eylül'de başlayan, senaryosunu Alptekin Öztürk, Orçun Benli ve Şükrü Üçpınar'ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda Orçun Benli'nin oturduğu 5 Dakkada Değişir Bütün İşler'in başrollerinde Bülent Şakrak, Haki Biçici, Kaan Turgut, Emre Altuğ, Ecem Özkaya, Murat Şahan, Ali Düşenkalkar, Neslihan Acar, Nezih Tuncay oynamıştır.

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2015 – 5 Dakkada Değişir Bütün İşler (Ceyda) (Sinema Filmi)

2012 – 2014 – Zengin Kız Fakir Oğlan (Biricik) (TV Dizisi)

2011 – 2012 – İffet (Nil) (TV Dizisi)

2010 – Cümbür Cemaat Aile (Zeynep) (TV Dizisi)

2009 – Sizi Seviyorum (Eda 5) (Sinema Filmi)

2009 – Elveda Rumeli 3. Sezon (Küçük Zarife) (TV Dizisi)

2008 – Havalimanı / İyi Uçuşlar (İdil) (TV Dizisi)

2007 – Kartallar Yüksek Uçar (Seval) (TV Dizisi)