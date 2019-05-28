Ecrin bebek bulundu mu? Bir buçuk yaşındaki Ecrin bebek son dakika bulundu mu, ölümüne kim sebep oldu?

Ecrin bebek bulundu mu? Ecrin'in cansız bedeni nerede ve nasıl bulundu? Ecrin’in ölümüne kim sebep oldu? Müge Anlı ile Tatlı sert programını izleyen vatandaşlar yanıt arıyor. Müge Anlı ve Tatlı Sert programında 22 gündür aranan bir buçuk yaşındaki Ecrin bebek olayında herkesi üzen bir son dakika gelişmesi yaşandı. Ecrin bebekle ilgili alınan son bilgiye göre, yürütülen geniş çaplı aramalarda ormanlık bir alanda cesedine ulaşıldı. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 1,5 yaşındaki Ecrin, evinin önünde oynarken kaybolmuştu. Geniş çaplı yapılan aramalarda Ecrin'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Müge Anlı'nın programına çıkarak Ecrin'in bulunması için yardım iseteyen aile fertlerinin ifadelerinde üvey amca Özkan Kurnaz, daha önce evlerinin orada şeytan gördüğünü, Ecrin'i de insan kılığına girebilen bir şeytanın kaçırabileceğini söylemişti. Peki, Ecrin bebekte cinsel istismar emaresi var mı? İşte 28 Mayıs Ecrin bebek ile ilgili son dakika gelişmeleri...

ECRİN'İ ŞEYTAN KAÇIRDI DEDİLER!

Müge Anlı'nın programına çıkarak Ecrin'in bulunması için yardım iseteyen aile fertlerinin ifadeleri başta ünlü sunucu olmak üzere izleyicileri de şaşkına çevirdi.

Müge Anlı Tatlı Sert programının 27 Mayıs tarihli yayınında, 1,5 yaşındaki minik Ecrin'in kaybolması ile ilgili şüpheli konumda bulunan üvey amca Özkan Kurnaz, daha önce evlerinin orada şeytan gördüğünü, Ecrin'i de insan kılığına girebilen bir şeytanın kaçırabileceğini söyledi. Ecrin'in babaannesi Hacer Hanım ise iddiaları doğruladı. Öte yandan günlerdir Müge Anlı'nın programında kendisini savunan Özkan Kurnaz'ın bir bahaneyle Samsun'a geri dönmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

ECRİN'İN ÖLÜMÜNE KİM SEBEP OLDU?

Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin olayında aile fertleri de savcılık tarafından incelenmeye alınmıştı. Ecrin'in annesi Sevcan Kurnaz vefat eden eşinin yeğeni Deniz Kurnaz ile evlenmiş, çocuğunun babasının ise kimden olduğunu bilmediğini söylemişti. Ecrin'i en son göre üvey amca Özkan Kurnaz'ın, yeğeninin altını ve üstünü değiştirdikten sonra evde bıraktığını ve bir daha da görmediğini söylemişti. Baş şüpheli olarak görünen Özkan Kurnaz'ın internet geçmişine bakıldığında kan donduran detaylar ortaya çıkmıştı. Kurnaz'ın cinsel içerikli sitelere girdiğini belgelerle açıklayan Prof. Dr. Şevki Sözen, yapılan aramaları da söyledi. "Sen hep delil istiyordun ya işte bunlar benim için delildir" diyen Sözen, Özkan Kurnaz'ın girdiği sitelerde aile fertleri üzerinden aramalar yaptığını söyledi. Kan donduran gerçeklerin Müge Anlı'da ortaya çıkmasıyla herkes şoke oldu. Özkan Kurnaz'ın söz konusu sitelerde anne, yenge, kız kardeş ve yeğen gibi detayları takip ettiği açıklandı. Yapılan açıklama üzerine Ecrin'in annesi Özkan Kurnaz'a "O videoları izleyip bir şey mi yaptın" diye sordu. Üvey amca Kurnaz ise "1,5 yaşındaki bebeğe ne yapabilirim?" sözleriyle cevap verdi.

ECRİN'İN CESEDİ NEREDE VE NASIL BULUNDU?

AFAD, UMKE ve Jandarma tarafından her yerde karış karış aranan Ecrin'den ise dün akşam kan donduran bir haber geldi. Kaybolduğu evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda 1,5 yaşlarında bir kız çocuğuna ait ceset bulundu. Yapılan incemeler sonucunda cansız beden Ecrin Kurnaz olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Ecrin'in katili ya da katilleri merak konusu oldu.

CİNSEL İSTİSMAR EMARESİ VAR MI?

Ecrin'in parçalanmış cesedine otopsi yapılıyor. Küçük çocuğa ne olduğunu, nasıl öldürüldüğünü bu otopsi raporu ortaya çıkaracak. Minik Ecrin'in üvey amcası tarafından tecavüz edilerek öldürüldüğü iddiaları vardı.

Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Özkan Kurnaz'ın telefonundan çıkan internet aramalarının görüntüsü herkesi şok etmişti. Özkan'ın telefonunda cinsel içerikli sitelere giriş yaptığı ve yenge, kız kardeş gibi ensest içerikleri aradığı ortaya çıktı. Müge Anlı'da ortaya çıkarılan bu durumun sonucunda herkesin aklına aynı soru geldi... Minik Ecrin bebeğin otopsi sonucundan sonra her şey ortaya çıkacak...

AYAKKABI AYRINTISI!

Samsun'un Vezirköprü ilçesi'nde 23 gündür kayıp olan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın cesedini Alancık Mahallesi'nde denetim yapan orman muhafaza memurları buldu. Memurlar, ormanlık arazideki dere yatağında önce küçük çocuğun ayakkabılarını farkettiler.

DENETİM YAPAN EKİPLER BULDU!

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri daha yakından baktıklarında ceset parçaları olduğunu gördüler. Bunun üzerine jandarmaya ihbarda bulundular. Olay yerine sevk edilen ekipler, dere yatağında parçalara ayrılmış olarak Ecrin'in cesedini buldular.

Olay yerinde yapılan incelemede bulunan ceset parçalarının evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu tahmin ediliyor. Olay yerinde bulunan ayakkabının da Ecrin'in kaybolduğu gün ayağındaki ayakkabıları olduğu belirtildi.

SAVCILIKTAN KAN DONDURAN ECRİN AÇIKLAMASI!

Samsun'un Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığından, 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın evinin 6 kilometre ötesinde çocuk ayakkabısı bulunması üzerine başlatılan arama çalışmalarında dere yatağının kenarında benzer yaşlarda bir çocuğa ait olduğu tahmin edilen kafatası ve dağınık halde kemikler bulunduğu bildirildi.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki çocuk Ecrin Kurnaz’a ilişkin, "kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme suçlarına ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Ecrin'in evinin 6 kilometre ötesinde çocuk ayakkabısı bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayakkabının kaybolan çocuğun ayakkabısı ile aynı vasıflara haiz olması nedeniyle, tespit edilen bölgede arama tarama faaliyetlerine başlanılmıştır. Arama çalışmaları neticesinde dere yatağının kenarında benzer yaşlarda bir çocuğa ait olduğu tahmin edilen kafatası ve dağınık halde kemikler bulunmuş olup, tespit edilen kemiklerin kaybolan çocuğa ait olup olmadığı hususunda, olay yeri inceleme işlemleri Cumhuriyet Savcısı huzurunda devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Alancık Mahallesi'ndeki evinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.