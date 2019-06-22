Ecrin bebek son dakika öldüren isim kim? Müge Anlı Ecrin bebek cinayetinde son durum nedir?

Türkiye’nin gündemine oturan Ecrin bebek cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Vatandaşlar, ‘Ecrin bebek cinayetinde son durum nedir? Ecrin bebeğin katili kim? Ecrin bebeği üvey amca Özkan Kurnaz mı öldürdü?’ sorularına arama motorlarında yanıt arıyor. Ecrin bebeğin ölüm nedeninin ortaya çıkarılması için adli tıp raporu bekleniyor. Cinayetle ilgili açıklama yapan Özkan Kurnaz, “Bu işi yapan adam uzman. Öyle bir oyun oynuyor ki; işin hakkını veriyor. Bu işin projesini çizmiş. Şunu da yapmış olabilirler. Çocuk "öldü" diye bulunsun, dışarda aramasınlar” açıklamasında bulunarak herkesi şaşırtan yeni bir iddiada bulundu. İşte Ecrin bebek cinayetiyle ilgili 22 Haziran son dakika gelişmeleri…

İNSANLARIMIZ ÇOK ETKİLENDİ

Dilekçenin kayda alındığını ve Sulh Ceza Hakimliği tarafından en kısa sürede cevaplandırılacağını belirten TSO Başkan Fişekci ve Esnaf Odası Başkanı Şahin, "Ecrin bebeğin akıbeti herşeyden önce bir insan olarak bizleri derinden üzmüştür. Ancak geçen zaman içerisinde Ecrin bebeğin ailesi olarak televizyon programına çıkarılan şahısların yaptıkları açıklamalar ve söylemleri toplum nezdinde kabul görülecek bir durum değildir. Yaptıkları davranışlar ve yaşanan olaylar hem toplum ahlakını derinden etkilemiş hem de insanların ilçemiz halkına bakış açılarına etki etmiştir. Bu yüzden yayın yasağının konulması için başvuruda bulunduk. Sulh Ceza Hakimliği konu hakkında yapacağı incelemenin ardından kararını verecek" şeklinde konuştular.

ECRİN CİNAYETİNDE SON DURUM NEDİR?

1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı henüz kimin öldürdüğü bilinmiyor. Şüphelilerin ortaya çıkarılması için Adli Tıp raporu bekleniyor.

BABANNE'DEN İLGİNÇ SÖZLER

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda tüm şüpheler üvey amca Özkan Kurnaz ve babaanne Hacer Kurnaz üzerinde toplanıyor. Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu gün evde kavga çıkmış anne Sevda bu sebepten dolayı fenalaşmış. Anne Sevda'nın fenalaşması üzerine Deniz'le birlikte o gün hastaneye gittiler. Küçük Ecrin'i gören son kişi ise amca Özkan Kurnaz. Ecrin'in babaannesi, ekmek yaparken oğluna Ecrin'i kapı önüne bırakmasını söylemiş ve Özkan'ın da bebeği her zaman oynadığı bahçeye bırakıp tarlaya ve ineklere bakmaya gittiğini söylemişti.

YENİ İDDİA: KOMŞUNUN KÖPEKLERİ PARÇALADI

Bazı yeni iddialar da ortaya atıldı. Kurnaz Ailesi'nin komşuları Yahşi Bey'in köpekleri olduğu var bu köpeklerin Ecrin'e saldırmış olabileceği iddia ediliyor.

Öte yandan komşular birbirleriyle husumetli.

SAMSUN'A DÖNMÜYOR

Tüm şüpheleri üzerine çeken Özkan Kurnaz, programa çıkmasının ardından Samsun'a geri dönmedi. Müge Anlı'nın yayınlanan son bölümünde ise neden dönmediğini açıkladı.

Kendisine iftira atıldığını söyleyen Özkan Kurnaz, ailesinin yüzünü görmek istemediğini ve bu yüzden eve dönmediğini açıkladı.

Otopsi sonucuna göre bulunan parçaların Ecrin'e ait olup olmadığı yakında ortaya çıkacak. Eğer ceset Ecrin'e aitse savcılık baş şüpheli Özkan için harekete geçecek.

"ECRİN ÖLDÜ DİYE SENARYO KURDULAR"

"Herkes başrol oynamaya çalışıyor" diyen Özkan Kurnaz, şöyle konuştu; "Ben rol yapamam. O ayakkabı neden yolun sağında altında solunda üstünde bulunmuyor da, tam ortasında bulunuyor? Bu işi yapan adam uzman. Öyle bir oyun oynuyor ki; işin hakkını veriyor. Bu işin projesini çizmiş. Şunu da yapmış olabilirler. Çocuk "öldü" diye bulunsun, dışarda aramasınlar. Çocuğu "öldü zannetsinler" diye mezardan yaşlı bir kemik bulurlar, oraya atarlar. Elbiseyi de bir şekilde halleder. "Öldü sansınlar" diye herkes bu konunun üstünde dursun. Niye çocuğu dışarda aramasınlar diye... "

ECRİN’İN ÜVEY AMCASI ÖZKAN KURNAZ DARP EDİLDİ

İlçe merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Alancık Mahallesi'nde 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayından etkilenen Emrah Dönmezer dün akşam üzeri parkta karşılaştığı Özkan Kurnaz ve yanında bulunan İbrahim Kurnaz’a tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada darp edildiğini iddia eden Özkan Kurnaz, Vezirköprü Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldıktan sonra hastaneden ayrılarak Emrah Dönmezden şikayetçi oldu.

Polis tarafından arandığını öğrenen Emrah Dönmezer, ”Yaşanan olaylar beni çok etkiledi. Parkta rastladığım Özkan Kurnaz'a bu yüzden tepki gösterdim. Benim de evladım var. Bu olay beni çok etkiledi” şeklinde konuştuktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

TÜM ŞÜPHELER ONLARIN ÜZERİNDE

7 Mayıs tarihinde Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1.5 yaşında bir kız çocuğu evinin önünden bir anda kayboldu. Minik bebeğin kaybolmasıyla birlikte yoğun arama çalışmaları da başladı.

Müge Anlı'nın programına gelen aile bireyleri tek tek kendilerini ilgilendiren kısımları anlatma başladı. Anlatılanlara göre Ecrin'i gören en son kişi de üvey amca Özkan.

Ecrin'in babaannesi, ekmek yaparken oğluna Ecrin'i kapı önüne bırakmasını söylemiş ve Özkan'ın da bebeği her zaman oynadığı bahçeye bırakıp tarlaya ve ineklere bakmaya gittiğini söylemişti.

ECRİN İLE O İLGİLENİYORMUŞ

Genellikle de Ecrin'in bakımını Özkan yapıyormuş. Altını değiştirip, yemeğini yediriyormuş. Programda bunu duyan Müge Anlı öfkelenmişti.

Ecrin'in kaybolduğu gün ise evde kavga çıkmış ve anne Sevda fenalaşmış, Deniz ve kardeşi Özkan arasında da gerilim yaşanmış. Anne fenalaştığı için Deniz'le birlikte o gün hastaneye gitmiş.

Evde sadece babaanne Hacer ve amca Özkan kalmış. Evde kalan Hacer Hanım işlerine bakarken, Özkan Ecrin'le uyumuş; daha sonra da dışarı çıkmış. Evden çıkmadan önce balkonun çatlak olan camı da kırılmış.

BU SORULAR KAFALARI KARIŞTIRDI

Özkan'ın çocuk kaybolduğunda çevresindeki insanlara "bebek boğulduysa bulunduğunda üstünde parmak izi çıkar mı?", "üstünde taciz bulguları olduğu anlaşılır mı?" tarzında sorular sorması insanları da şüphelendirmeye başlamıştı.

Hastanede olan ve kayıp haberini alan anne Sevda ve üvey baba Deniz'in bir markete girip alışveriş yapması da kafaları karıştırmıştı.

ŞOKE EDEN ARAMA KAYITLARI

Bununla birlikte Ecrin'in kaybolduğu gün üvey amca Özkan'ın cinsel içerikli sitelere girip "yeğen, yenge, kız kardeş" gibi kategorilerde aramalar yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu aramalar hepimizi şok etmişti.

Özkan'la ilgili ortaya çıkanlar sadece bunlar değildi. Özkan minik bebeği ahıra götürüp elinde sigarayla birlikte bu fotoğrafı çekmişti. Yani internet aramaları ve ortaya çıkan bu fotoğrafla birlikte baş şüphelimiz Özkan...

'ECRİN'İ GÖRÜNMEYEN VARLIKLAR KAÇIRDI'

Hacer ve üvey amca Özkan geçtiğimiz günlerde ise absürt bir iddia ortaya atmıştı.

Bu ikili Ecrin'i görünmeyen varlıkların, şeytanın götürebileceğini söylemişti.

İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

27 Mayıs günü ise günlerdir kayıp olan Ecrin'e ait olduğunu düşündükleri ayakkabı ve ceset parçalarını bulan orman işçileri, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerinde bir ayakkabı ve parçalanmış bebek kazağı bulundu. Ayakkabı temizken kazağın paramparça olması bebeğin taşınarak o bölgeye getirilmiş olma ihtimalini yükseltti.

Hacer çocuğun ayakkabısını ve kazağını tanıyamazken, üvey baba Deniz, çocuğa ait olduğunu söyledi.

YENİ İDDİA: KOMŞUNUN KÖPEKLERİ PARÇALADI

Bazı yeni iddialar da ortaya atıldı. Kurnaz Ailesi'nin komşuları Yahşi Bey'in köpekleri olduğu var bu köpeklerin Ecrin'e saldırmış olabileceği iddia ediliyor.

Öte yandan komşular birbirleriyle husumetli.

SAMSUN'A DÖNMÜYOR

Tüm şüpheleri üzerine çeken Özkan Kurnaz, programa çıkmasının ardından Samsun'a geri dönmedi. Müge Anlı'nın yayınlanan son bölümünde ise neden dönmediğini açıkladı.

Kendisine iftira atıldığını söyleyen Özkan Kurnaz, ailesinin yüzünü görmek istemediğini ve bu yüzden eve dönmediğini açıkladı.

Otopsi sonucuna göre bulunan parçaların Ecrin'e ait olup olmadığı yakında ortaya çıkacak. Eğer ceset Ecrin'e aitse savcılık baş şüpheli Özkan için harekete geçecek.

KEMİKLERİN SONRADAN BIRAKILDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Kemikler ile Minik Ecrin'e ait ayakkabı ve kıyafetleri bulduğu bölgede, bu sabah yeniden arama çalışması başlatıldı. Bölgeye gelen AFAD ve Jandarma ekipleri, savcı nezaretinde dere yatağında arama çalışması yürütüyor. Çalışmalarda AFAD'ın 'Abrek' isimli kadavra köpeği de kullanılıyor.

Bu arada, kemiklerin bulunduğu, Ecrin ailesinin evine 6 kilometre mesafedeki alanın daha önce ekiplerce tarandığı ortaya çıktı. Ecrin'e ait olduğu değerlendirilen kemiklerin sonradan o bölgeye bırakıldığının tahmin edildiği bildirildi.

ECRİN'İ ŞEYTAN KAÇIRDI DEDİLER!

Müge Anlı'nın programına çıkarak Ecrin'in bulunması için yardım iseteyen aile fertlerinin ifadeleri başta ünlü sunucu olmak üzere izleyicileri de şaşkına çevirdi.

Müge Anlı Tatlı Sert programının 27 Mayıs tarihli yayınında, 1,5 yaşındaki minik Ecrin'in kaybolması ile ilgili şüpheli konumda bulunan üvey amca Özkan Kurnaz, daha önce evlerinin orada şeytan gördüğünü, Ecrin'i de insan kılığına girebilen bir şeytanın kaçırabileceğini söyledi. Ecrin'in babaannesi Hacer Hanım ise iddiaları doğruladı. Öte yandan günlerdir Müge Anlı'nın programında kendisini savunan Özkan Kurnaz'ın bir bahaneyle Samsun'a geri dönmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

ECRİN'İN ÖLÜMÜNE KİM SEBEP OLDU?

Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin olayında aile fertleri de savcılık tarafından incelenmeye alınmıştı. Ecrin'in annesi Sevcan Kurnaz vefat eden eşinin yeğeni Deniz Kurnaz ile evlenmiş, çocuğunun babasının ise kimden olduğunu bilmediğini söylemişti. Ecrin'i en son göre üvey amca Özkan Kurnaz'ın, yeğeninin altını ve üstünü değiştirdikten sonra evde bıraktığını ve bir daha da görmediğini söylemişti. Baş şüpheli olarak görünen Özkan Kurnaz'ın internet geçmişine bakıldığında kan donduran detaylar ortaya çıkmıştı. Kurnaz'ın cinsel içerikli sitelere girdiğini belgelerle açıklayan Prof. Dr. Şevki Sözen, yapılan aramaları da söyledi. "Sen hep delil istiyordun ya işte bunlar benim için delildir" diyen Sözen, Özkan Kurnaz'ın girdiği sitelerde aile fertleri üzerinden aramalar yaptığını söyledi. Kan donduran gerçeklerin Müge Anlı'da ortaya çıkmasıyla herkes şoke oldu. Özkan Kurnaz'ın söz konusu sitelerde anne, yenge, kız kardeş ve yeğen gibi detayları takip ettiği açıklandı. Yapılan açıklama üzerine Ecrin'in annesi Özkan Kurnaz'a "O videoları izleyip bir şey mi yaptın" diye sordu. Üvey amca Kurnaz ise "1,5 yaşındaki bebeğe ne yapabilirim?" sözleriyle cevap verdi.

ECRİN'İN CESEDİ NEREDE VE NASIL BULUNDU?

AFAD, UMKE ve Jandarma tarafından her yerde karış karış aranan Ecrin'den ise dün akşam kan donduran bir haber geldi. Kaybolduğu evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda 1,5 yaşlarında bir kız çocuğuna ait ceset bulundu. Yapılan incemeler sonucunda cansız beden Ecrin Kurnaz olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Ecrin'in katili ya da katilleri merak konusu oldu.

CİNSEL İSTİSMAR EMARESİ VAR MI?

Ecrin'in parçalanmış cesedine otopsi yapılıyor. Küçük çocuğa ne olduğunu, nasıl öldürüldüğünü bu otopsi raporu ortaya çıkaracak. Minik Ecrin'in üvey amcası tarafından tecavüz edilerek öldürüldüğü iddiaları vardı.

Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Özkan Kurnaz'ın telefonundan çıkan internet aramalarının görüntüsü herkesi şok etmişti. Özkan'ın telefonunda cinsel içerikli sitelere giriş yaptığı ve yenge, kız kardeş gibi ensest içerikleri aradığı ortaya çıktı. Müge Anlı'da ortaya çıkarılan bu durumun sonucunda herkesin aklına aynı soru geldi... Minik Ecrin bebeğin otopsi sonucundan sonra her şey ortaya çıkacak...