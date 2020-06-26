Ecrin Kurnaz cinayetinde son dakika... Müge Anlı Ecrin bebeğin katili kim?

26 Haziran 2020 Cuma 17:56 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 17:56

Ecrin Kurnaz cinayetinde son dakika... İlk olarak Müge Anlı'nın programında konuşulan ve tüm Türkiye'nin aradığı Ecrin Kurnaz'ın cansız bedeni Samsun Vezirköprü'deki köyde parçalanmış halde bulunmuştu. Ecrin bebek cinayetinde son durum nedir? Müge Anlı Ecrin bebeğin katili kim? soruları vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konulardan biri oldu. Bilindiği üzere Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan ve AFAD UMKE tarafından her yerde aranan Ecrin'den kan donduran acı haber gelmişti. Peki, Ecrin bebeğe ne oldu? İşte Müge Anlı'da aranan Ecrin Kurnaz'dan son dakika gelişmesi...

Sabah saatlerinde gelen son dakika haberine göre 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Üvey baba ve babaanneyle birlikte 4 kişi tutuklandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Alancık Mahallesi’ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs 2019’da kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca da olay jandarmaya bildirilmişti. Minik Ecrin’in kaybolduğu köye 6 kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında, 27 Mayıs’ta ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmuştu.

ÜVEY BABA VE ÜVEY BABAANNE İLE TOPLAM 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilenlerin aralarında Ecrin bebek kaybolduğunda ağlarken görüntülenen üvey babaanne ile üvey babasının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli yaklaşık 8 saat süren savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Üvey babaanne Hacer Kurnaz 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 AYRI BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Soruşturma kapsamında 13 ayrı bilirkişi, rapor hazırladı. 11 şüpheliye iletişim dinlemesi yapıldı. 28 şüpheliye ait 20 bin 118 satırdan oluşan telefon kaydı incelendi. Soruşturma kapsamında yapılan telefon dinlemesi sırasında bazı şüphelilerin ‘fuhşa teşvik’ suçunu işledikleri yönünde şüphe uyandıran deliller elde edilmesi üzerine soruşturma bu iddialarla ilgili olarak da genişletildi.

Her türlü ihtimalin göz önünde tutulduğu savcılık soruşturması kapsamında dün ‘kasten öldürme’ suçundan üvey babaanne Hacer Kurnaz ve üvey amca Ö. K., ‘fuhşa teşvik’ suçundan H. S., H. Ö., M. Y., ‘kasten öldürme ve fuhşa teşvik’ suçlarından da üvey baba Deniz Kurnaz olmak üzere 6 kişi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Ayrıca aralarında anne Sevcan Kurnaz’ın da bulunduğu 17 kişi soruşturma kapsamında ifade verdi.

ÜVEY BABAANNE İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Üvey babaanne Hacer Kurnaz. olay sonrasında verdiği ilk ifadesinde küçük çocuğun son olarak üvey amcası Ö. K. ile gittiğini söylediği ancak şimdiki ifadesinde değişiklik yaptığı belirtildi. Hacer Kurnaz, Ecrin Kurnaz’ın üvey amcası Ö. K. ile eve geldikten sonra amcanın yalnız başına evden ayrıldığını evde kalan küçük çocuğa ise daha sonra ne olduğunu bilmediğini söyledi.

Üvey amca Ö. K. ise ifadesinde minik Ecrin’in altına yapması üzerine araziden eve geri geldiklerini ardından kendilerine ait büyükbaş hayvanları bulmak için evden ayrılıp araziye tek başına gittiğini söyledi. Ö. K., küçük çocuğa ne olduğu ile ilgili hiçbir şey bilmediğini belirtti. Üvey baba Deniz Kurnaz ise Ecrin’e ne olduğu ile ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını ifadesinde dile getirdi.

TUTUKLANDILAR

6 kişi 8 saat süren savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Üvey babaanne Hacer Kurnaz ‘ihmali davranışla kasten adam öldürme’ suçundan, üvey baba Deniz Kurnaz ise aynı suçtan serbest bırakılırken ‘fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek’ suçundan tutuklandı. H. S. ve M. Y. de ‘fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üvey amca Ö. K. ile H. Ö. ise serbest bırakıldı.