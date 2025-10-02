Eczacılık sınavında geri sayım: Giriş belgeleri yayında

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-EUS ve 2025-STS Eczacılık sınavlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

11 Ekim'de uygulanacak 2025-EUS ve 2025-STS Eczacılık sınavları için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.