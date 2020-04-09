Eczaneler ücretsiz maske mi verecek? Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır?

09 Nisan 2020 Perşembe 14:54 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 14:54

Eczaneler ücretsiz maske mi verecek? Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm yurtta vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı PTT üzerinden başlamıştı. Yaşanan yoğunluk sonrası ücretsiz maske dağıtımı ile ilgili yeni bir karar alındı. İstanbul'da ücretsiz maskeler eczaneler vasıtasıyla verecek. Vatandaşlar eczanelerden maskelerini ücretsiz olarak temin edebilecekler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, para ile maske satılmayacağını, maskelerin devlet eliyle ücretsiz dağıtılacağını duyurmuştu. Peki Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? İşte merak edilen detaylar

ECZANELER ÜCRETSİZ MASKE VERECEK!

Eczanelerde satılan maskelerin ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Eczanelerde satılan maskelere ilişkin dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli bir son dakika açıklaması yaptı. Peki Maske satışı yasaklandı mı, parayla maske satışı bitti mi ve Eczanelerde maske ücretsiz mi verilecek?

İstanbul Eczacılar Odası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Değerli Meslektaşlarımız;

Biz eczacılar, pandemiyle mücadelede en ön safta kesintisiz ilaç hizmeti ve sağlık danışmanlığı sunarak, günlerdir fedakarca büyük bir çaba sarfediyoruz. Sağlık hizmetinin vazgeçilmez bir halkası olan bizler, birinci basamak sağlık sunucusu olarak halk sağlığını korumak adına bu süreçte yine önemli bir görev üstlendik.

Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczanelerimiz üzerinden yapılması kararı alınmıştır.

Süreç şu şekilde işleyecektir:

Sağlık Bakanlığının temin edeceği maskeler İstanbul Ecza Koop, Selçuk Ecza ve Allianz Healthcare depolarına ulaştırılacak ve eczanelerimize dağıtımı yapılacaktır.

Eczanelerimizin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekmektedir. Talepler Bakanlık tarafından takip edileceği için tek bir depo üzerinden talepte bulunulması önemlidir.

20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza "10 gün için kişi başına 5 adet maske" verilecektir.

Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecektir. Eczacılarımız, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sisteminde açılacak yeni bir butona girecektir. TİTCK tarafından hangi sistemin kullanılacağı belirlendikten sonra sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.

Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacaktır.

Bulaş riskini azaltmak amacıyla maske takmanın zorunlu olduğu bugünlerde denetimsiz üretilmiş, sağlıksız maskelere mahkum edilen halkımıza 5236 eczanemiz ile ulaşılabilir ve güvenli maske temin etmek, salgınla mücadelenin başarıya ulaşmasında ve halk sağlığının korunmasında son derece önemli bir sağlık hizmetidir. Tüm meslektaşlarımızın bu bilinç ve hassasiyetle mesleki yeminimizin gereğini yerine getireceğinden kuşkumuz yoktur.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun maske önerisi sonrası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması talimatını verdi. Türkiye'de para ile maske satışı yasaklandı. Vatandaşlara her hafta kişi başı 5 maske verilecek.

TOPLU ALANLARDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için yeni uygulama başlatıyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbirler yarından itibaren İl Pandemi Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil, tüm kamuya ait mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilecektir. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.