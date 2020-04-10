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Maske dağıtımı ile ilgili yeni düzenleme! Eczanelerden alınabilecek

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'e-Devlet üzerinden 3,5 milyon maske dağıtıldı. İlk 31 ilimizde önemsiyoruz. Her kişiye yığılma eczanelerde olmasın diye bir kod gönderiyoruz. Vatandaşımız herhangi bir eczaneye gittiğinde şu an kaç maskenin dağıtıldığını söyleyebiliriz.' ifadelerini kullandı.

10 Nisan 2020 Cuma 20:39 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 20:40
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Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Maske dağıtımı ile ilgili yeni düzenlemeyi açıklayan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"e-Devlet üzerinden 3,5 milyon maske dağıtıldı. Eczanelerle ilgili uygulama şöyle, 20 yaş altına dağıtmamayı, 65 yaş zaten sokağa çıkmıyor. Dolayısıyla 20-65 yaş arasını 31 ilimizde önemsiyoruz. Her kişiye yığılma eczanelerde olmasın diye bir kod gönderiyoruz. Vatandaşımız herhangi bir eczaneye gittiğinde şu an kaç maskenin dağıtıldığını söyleyebiliriz.

Vatandaşımız cep telefonuna kod gelmedikçe eczaneye gitmemeli. O kod geldiğinde herhangi bir eczaneye giderek alabilirler.

Bütün vatandaşlarımızın 2-3 haftanın önemli olduğunu çok net ifade ettim. Temas, izolasyon ve mesafeyi dikkatle önemsemelerini ifade ediyoruz. İstanbul özelinde vaka sayısı artabilir test sayımız arttığı için. Bu dönemde evde izolasyonu önemsememiz gerektiğini hatırlatmak istiyorum."

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