Eda öğretmen sevgi evinde tanıştığı çocuğun 'koruyucusu' oldu: Hayatıma anlam kattı

Karşıyaka ilçesinde yaşayan ve bir özel eğitim merkezinde okul öncesi öğretmenlik yapan 36 yaşındaki Topçuoğlu, 4 yıl önce bir arkadaşının vasıtasıyla evlat edinmeye karar verdi.

İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan bir sevgi evinde çocuklarla ilgilenen Topçuoğlu, zihinsel yetersizlik tanısı konulan B.B. ile vakit geçirmeye başladı.

Topçuoğlu, bir süre sonra hafta sonlarını birlikte geçirmeye başladıkları çocuğun koruyucu ailesi olmak için başvuru yaptı.

Bekar olan Topçuoğlu 2 yıl önce B.B'nin koruyucu ailesi tayin edildi.

Topçuoğlu, bir ilkokulun 2. sınıfında kaynaştırma öğrencisi olan oğlu B.B. ile yeni bir hayata başladı.

- "ÇOK GÜZEL BİR AİLE OLDUK"

Eda Topçuoğlu, AA muhabirine, koruyucu aile olurken bazı çekincelerinin olduğunu ancak zaman içinde B.B'nin yüzünün güldüğünü görünce kendisine güven geldiğini söyledi.

B.B'ye hafif düzeyde zihinsel yetersizlik tanısı ile dikkat eksikliği ve hiperaktivite teşhislerinin konulduğunu belirten Topçuoğlu, şunları kaydetti:

"İlk tanıştığımda bir şeylerin çok yolunda olmadığını fark etmiştim ama onu çok seviyordum. Özel eğitimde çalıştığım için süreci biliyordum. Doktora gittik. Testlerden geçti. Uyum konusunda da sıkıntı yaşıyor. Fiziksel de birtakım engelleri var. Sürecimiz hastaneye gidip gelmeyle geçiyordu. Şu anda sorunlarımızın büyük bir kısmını rayına oturttuk diyebiliriz. Hayatımız düzene girdi. Çok keyifli vakit geçiriyoruz. Onunla çok güzel bir aile olduk. Birbirimizin hem arkadaşıyız hem anne oğuluz."

Topçuoğlu, oğlunun bakımı konusunda 61 yaşındaki teyzesi İnci Kalyoncu'dan da destek aldığını ifade ederek, çevresindeki tüm insanların B.B'yi mutlu etmek için çabaladığını kaydetti.

- "ENERJİM TAZELENİYOR"

B.B. ile hayatında köklü değişiklikler yaşadığını, en mutlu anlarını oğluyla geçirdiğini fark ettiğini anlatan Topçuoğlu, "Günüm ne kadar kötü geçerse geçsin eve geldiğimde, oğlum bana sarıldığında, 'anne' dediğinde gerçekten bir anda enerjim tazeleniyor ve yenileniyor. Onunla olmak bana çok mutluluk veriyor. O da benim hayatıma dokunuyor. Hayatıma bir anlam kattı. Birlikte yaptığımız her şeyden çok keyif alıyorum." diye konuştu.

Sevgi evlerinde devletin bakımını üstlendiği birçok çocuğun olduğunu hatırlatan Topçuoğlu, çevresindekilerin bekar bir kişi olarak bir çocuğa koruyuculuk yapmasına şaşırdığını dile getirdi.

Topçuoğlu, "Sevgi evlerine gittiğinizde kısa sürede bir sürü çocuk 'anne' diye sarılıyor. Hepsinin sevgiye ihtiyacı var. Durumu uygun aileler var. Hepsi koruyucu olabilirler. Bekar bir koruyucu anneyim. Koruyucu aile olmak için illa ki evli olmak şartı aranmıyor." dedi.