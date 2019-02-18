Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: E-Devlet sistemi 41 milyon kişiye ulaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'e-Devlet sistemi 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaşmıştır.'
- AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ağrı’da, "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" tanıtım töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, burada yaptığı konuşmada, "e-Devlet sistemi 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaşmıştır." dedi.
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