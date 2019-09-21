Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. EDHO ne zaman başlıyor? ? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları merak konusu. Bu sezon diziye Burak Sergen, Naz Elmas ve usta oyuncu Selda Alkor dahil oldu. Dizide Feyyaz Meftun rolünü canlandıracak olan Sergen'in oğullarını Ercan Reşat Demir, Kutay Sungar, Ufuk Tevge ve Erdem Şanlı canlandıracak. EDHO yeni sezon hakkında tüm detaylar haberimide yer alıyor.

EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR?

EDHO yeni sezon yayınlanma tarihinde değişiklik yapıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre EDHO 1 Ekim Salı günü değil, 24 Eylül Salı günü yeni sezonun ilk bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'A 3 YENİ TRANSFER

4 sezondur ekranlarda başarılı reytinglere imza atan dizinin yeni bölümlerinde Naz Elmas, Selda Alkor ve Burak Sergen katıldı. Dizinin 5. sezon çekimleri başladı.

Geçtiğimiz günlerde Burak Sergen ile birlikte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezonuna dahil olduğu öğrenilen Naz Elmas, dizinin setinden ilk karelerini paylaştı. Naz Elmas, diğer bir transfer Burak Sergen ile birlikte dizinin başrolü Oktay Kaynarca'yla buluştu. Buluşan üçlü, sette böyle poz verdi. Naz Elmas, efsane buluşmayı sosyal medyada paylaştı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİ ÖZETİ

Tahsin, Behzat'ın hayatına karşılık kendi hayatının bağışlanması için Hızır ve Haşmet'e onları Zeki Sivri'ye götürmek için teklif yapar. Hızır bu teklife çok sinirlenir. Bu sırada Zeki, İlyas Behzat, Boran, Fahri ve Hurşit ve diğerlerini havuzun kenarında elleri ve ağızları bağlı bir şekilde sıraya dizmiştir. Onlara kendisine yaptıklarından dolayı hesap sorar. Belindeki silahı çeker ve en küçükten başlayarak öldürmeye başlar. Elleri ve ayakları bağlı olan İlyas bu infazlar karşısında çaresizdir. İplerden kurtulmaya çalışır ancak başarılı olamaz. Sıra Tekin'e gelir. Tekin Zeki'nin kurşunuyla ölmek yerine kendini havuza atar. Bu sırada Hurşit de kendini havuza atar.

Tekin'in ellerini çözer. Tekin kendini kurtardıktan sonra Hurşit'i çözer. Zeki, Tahsin ile telefonda görüşürken Hurşit Zeki'nin adamlarından birini vurur. Dışarıdan gelen silah seslerini de duyan Zeki zorda olduğunu anlar ve Selcan ile birlikte kaçar. Zeki ve Selcan'ın adamlarıyla çatışma yaşanır. Alparslan Selcan'ı vurmayı başaramaz. Peşinden gider ancak Selcan çoktan uzaklaşmıştır. İlyas ve diğerlerinin yanına döner. Bu sırada Hızır'ı arayan Alparslan durum hakkında bilgi verir. Tahsin'in ihaneti ile çılgına dönen Haşmet Zeki'nin kaçması ile birlikte zıvanadan çıkar. Zeki'nin yerini sorduğunda Tahsin'den aldığı cevap sabrını taşırı ve arka arkaya Tahsin'i yumruklamaya başlar. Araya giren Tufan Haşmet'i zor sakinleştirir. Hızır, çocuklara Tahsin'i arabanın bagajına koymalarını söyler. Tahsin ölümden kurtulabilmek için son çare olarak Ömür'e yalvarır.