31.12.2019 19:40 - Güncelleme: 31.12.2019 19:40

EDHO yeni bölüm var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? gibi soruların yanıtları tüm Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri tarafından merak ediliyor. Atv ekranlarının sevilen ve fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 31 Aralık yayın akışından çıkarıldı. Onun yerine Kim Milyoner Olmak ister yılbaşı özel bölümü yayınlanacak. EDHO yeni bölüm hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..





EDHO YENİ BÖLÜM VAR MI?

EDHO yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 31 Aralık yayın akışından çıkarıldı. Onun yerine Kim Milyoner Olmak ister yılbaşı özel bölümü yayınlanacak.





EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölümün ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak.





EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır. Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister.





İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez. Diğer taraftan Hızır da büyük lokma olarak gördüğü Cengiz'in peşinde olacaktır.





Cengiz'i yok etmenin başına neler açacağını bilen Hızır, ardında hiçbir iz bırakmayacağı bir plan hazırlar. Çakırbeyliler, Tufan'ı kimsesizleştirecek olan bu hamlelerle tozu dumana katacaklardır.





Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem'in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olacaktır.





Sınırsızların kurduğu oyuna, oğlunun canını kurtarmak için dahil olan Tufan, yaptığı hatanın bedelini yine oğlunun canıyla ödemiştir. Orhan'ın ölümüyle eski dostların arasındaki düşmanlık son bulmayacak aksine ikilinin intikam hırsı katbekat artacaktır.





Bu kayıpla ilgili iki taraf da birbirini suçlarken, masa üyelerinin tavrı gayet net olacak, Tufan'ın infazının biran önce gerçekleşmesi gerektiğini dile getireceklerdir. Tufan'a göre yaşanan kaybın tek sorumlusu olan Hızır ise hem bir babanın evladını kaybetmesinin ne demek olduğunu bildiğinden hem de Orhan'ı yeğeni olarak gördüğünden cenaze gününden önce kimsenin harekete geçmesini istemez. Hatta ilk hamlenin de Tufan'dan gelmesi gerektiğini savunacaktır.





Tufan ise içindeki öfkenin dinmesine izin vermeden intikamını almak adına kolları sıvar. Hızır'a karşı açacağı savaşta yenilgiye uğramamak için Çakırbeylilerle bir bağı olmayan eski ahbaplarını da cephesine katacaktır. Yakın dost olan masa üyelerinin arasına kan girdiğini öğrenen Cengiz de Hızır'ı bitirmek için derhal harekete geçer. Tufan'ın acısından faydalanarak yapacağı planla bu krizi fırsata çevirmeye çalışacaktır.