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EDHO'nun bitişi hayranlarını üzmüştü! Oktay Kaynarca ekranlara geri dönüyor...

Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezona başlamadan sona ermişti. EDHO'da Hızır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'dan hayranlarını sevindirecek haber geldi. Sevilen oyuncu Oktay Kaynarca ekranlara geri dönüyor. İşte detaylar...

30 Kasım 2021 Salı 15:06 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 15:06
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Oktay Kaynarca, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde meydana gelen kriz sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla izleyenlerine veda etmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrolü Oktay Kaynarca, ATV ile yeni bir projeye imza atacak. Peki hangi dizide oynayacak? İşte detaylar..

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrolü Oktay Kaynarca, ATV ile yeni bir projeye imza atacak.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kaynarca, yeni bir dizi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise tekrardan Onur Tan oturacak. Kanalın ünlü aktörden başka bir kanalla görüşmemesini istediği ve Kaynarca'ya 'bekleme' ödemesi yaptığı da iddialar arasında.

Kasım ayında yeni sezonu beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kanal ile yaşanan anlaşmazlık sonucu ekranlara veda etti. EDHO'da Hızır Çakırbeyli rolünü canlandıran Oktay Kaynarca, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla diziye veda ettiğini açıklamıştı.

Oktay Kaynarca'nin diziden ayrıldığını bir veda mesajı ile duyurması da o günlerde çok konuşuldu. Benzer bir mesajı da Onur Tan yayınlayarak dikkatleri üzerine çekti. Bu gelişmeler olurken Oktay Kaynarca ve Onur Tan'ın atv ile görüşme halinde olduğuna yönelik bir iddia ortaya atıldı.

Yeniden başlayacak olan Kurtlar Vadisi dizisi için Oktay Kaynarca'nın adının geçmesi hayranlarını heyecanlandırmıştı. Diğer taraftan Kaynarca'nın Masumlar Apartmanı ekibine katılacağı söylentisi ortaya atılmıştı.

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