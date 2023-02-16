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Edi Rama'dan ''Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyasına destek

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 depreminde kendileri için yaptıklarını unutmadıklarını belirterek, 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına Arnavutluk halkı adına 1 milyon avro bağışladıklarını açıkladı.

AA16 Şubat 2023 Perşembe 01:30 - Güncelleme:
Edi Rama'dan ''Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyasına destek
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Rama, Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını"na telefonla bağlandı.

Yaşanan vahim olaydan Arnavutluk olarak büyük üzüntü duyduklarını kaydeden Rama, pazartesi günü ulusal yas ilan ederek, ülkede bayraklarını yarıya indirdiklerini hatırlattı.

Ülkelerinde birlik ve beraberlik çağrısı yaptıklarını aktaran Rama, "Elimizden gelen yardımı yapmak için yardım ekiplerimizi ve askerlerimizi gönderdik. Biliyoruz bizler küçük bir ülkeyiz. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 depreminde bizler için yaptığını unutmadık. Türk halkını desteklemek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Türkiye'nin fantastik çabaları sayesinde her şeyin başarıya ulaşacağından eminim." diye konuştu.

"Arnavutluk halkı adına 1 milyon avro bağışlıyoruz" diyen Rama, "Çok olmadığını, çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu biliyorum. Şu an elimizden gelen bu. Önemli olan kalplerimizin bir olması ve elimizden geleni yapmamız." ifadelerini kullandı.

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