Edirne Belediyesi'nin yüzde 37'lik ulaşım zammına AK Parti'den tepki

Yetkiner, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Engin Makak ve belediye meclis üyeleriyle partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın yerel seçimler öncesi ulaşımda vadettiği yüzde 20 indirimi uygulamak yerine zam talebiyle meclise geldiğini söyledi.

Edirne Belediye Meclisinde zam kararına ilişkin oylamaya AK Parti ve MHP grubu olarak ret oyu verdiklerini hatırlatan Yetkiner, Belediye Başkanı Akın'ın zam kararıyla ilgili Edirne halkına açıklama yapması gerektiğini ifade etti.

Akın'ın meclis toplantısında "Aslında ETUS'a yüzde 50 zam yerine yüzde 37 en düşük zam oranını vererek bir nevi indirim vaadimizi de gerçekleştirmiş olduk" sözlerini eleştiren Yetkiner, "Sayın Başkan, bir önceki dönem belediye meclis üyesi, belediye başkan vekili, ulaşım komisyonu başkanı siz değil miydiniz? ETUS'un bir dönem avukatı siz değil miydiniz? Bu durumda hem belediye iş ve işleyişine hem ETUS'un konularına çok hakimdiniz. Tüm bu bilgilere sahipken seçim vaatlerinizi sadece seçimi kazanmak için mi sıraladınız? Bir belediyenin vatandaşından daha öncelikli ne işi olabilir?" diye sordu.

Yetkiner, Edirne'de şehir içi ulaşımda sorunlar yaşandığını, vatandaşların kaliteli ulaşım hizmeti alamamaktan ETUS esnafının ise yaptığı yatırımın karşılığını alamama ve zor şartlarda çalışmaktan şikayetçi olduğunu öne sürdü.

Zammın geri alınması çağrısında bulunan Yetkiner, şöyle devam etti:

"Bizim tepkimiz 2,5 ay önce indirim sözü verip bu süre zarfında hiçbir girdi maliyeti değişmemişken bu zammı vatandaşa yansıtan Akın'a. 50 bine yakın öğrencisi olan şehrimizde, öğrencisini 7-8 liraya taşıyan belediye örnekleri varken Edirne'de ücreti 16 liraya yükselten ve öğrencilere büyük bir yük oluşturan başkan Akın'a.

Edirne halkına büyük yük bindiren ulaşım zammıyla ilgili başkanın verdiği tüm cevaplar bize sıklıkla kullandığımız bir deyimi hatırlattı, 'Özrü kabahatinden büyük'. Sayın Başkan Edirne halkı bu zamdan son derece rahatsız, 2 gündür tepkiler dinmiyor. Sizi toplu taşıma zammını Edirne halkına yüklemekten vazgeçmeye, halkımızın çıkarlarını gözetmeye ve seçim öncesi verdiğiniz sözü tutmaya davet ediyoruz. Önceliğiniz hep Edirne halkı olsun."

- ULAŞIM ZAMMI



Edirne Belediye Meclisinin haziran ayı olağan toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla şehir içi ulaşıma yüzde 37 zam yapılmıştı. Zammın ardından öğrenciler için biniş ücreti 11 lira 90 kuruştan 16 lira 300 kuruşa, tam ücret ise 16 lira 80 kuruştan 23 liraya yükselmişti.