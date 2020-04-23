Edirne iftar ve sahur vakitleri, akşam ezanı saat kaçta? Edirne 2020 Ramazan İmsakiyesi iftar, imsak ve sahur vakitleri

23 Nisan 2020 Perşembe 17:35 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 17:35

Edirne Ramazan imsakiyesi 2020 Diyanet tarafından yayınlandı! Edirneli vatandaşlar Edirne 2020 iftar ve sahur vakitlerini öğrenmek istiyor. Edirne iftar ve sahur imsak vakitleri ile oruçların başlama ve bitiş saatleri il il Ramazan sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Ramazan ayı, ay takvimine göre dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim, Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır. Kuran'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen 'Kadir gecesi' yine Ramazan ayı içinde kutlanır.

Edirne 2020 iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ile 2020 Ramazan imsakiyesi Edirne iftar ve sahur vakitleri yayınlandı. Edirne'de yaşayan vatandaşlar, 2020 Ramazan imsakiyesi ile Edirne sahur ve iftar vakitlerini öğrenebilecekler. Edirne için sahur ve iftar vakitleri 2020 Ramazan imsakiyesi haberimizin içerisinde yer alıyor. Edirne'de iftar vakti ne zaman sorusuna Edirne'de yaşayan vatandaşlar yanıt arıyor. Edirne iftar ve sahur vakitlerini içeren il il imsakiye Diyanet'in belirlediği 2020 Ramazan takvimi ile belli oldu. Edirne'de ilk sahur ne zaman ve ilk oruç ne zaman tutulacak gibi sorulara haberimizin içerisindeki 2020 Ramazan imsakiyesi sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

2020 Edirne iftar sahur saatleri ve Edirne Ramazan imsakiyesi 2020 Diyanet tarafından açıklandı. 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak olan Ramazan ayı 23 Mayıs Cumartesi sona erecek.

EDİRNE'DE İLK SAHUR VAKTİ SAATİ KAÇTA?

23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan Cuma gününe bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Edirne'de 04:36'ya kadar gerçekleşecek.

EDİRNE' İLK İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Edirne'de ilk iftar vakti 20:11'de gerçekleşecek.

EDİRNE 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İLK İFTAR HAKKARİ'DE, SON İFTAR EDİRNE'DE

Türkiye genelinde ramazanın birinci günü ilk imsakın Iğdır'da saat 03.33'te yapılacağını, ilk orucun ise saat 18.55'te Hakkari'de açılacak.

Ramazanın ilk günü son imsak İzmir'de 04.46'da başlayacak ve son iftar ise saat 20.11'de Edirne'de yapılacak.

Ramazanın son günü ise ilk imsak yine Ardahan'da saat 02.46'da, son imsak Muğla'da saat 04.06'da başlayacak, ilk iftar Hakkari'de saat 19.21'de, son iftar ise Edirne'de saat 20.41'de yapılacak.

Ramazanın son günü Sinop'ta 16 saat 58 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 9 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 17 saat 56 dakika oruç tutulacak.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020