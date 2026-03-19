İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3226
  • EURO
    50,8309
  • ALTIN
    6720.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Edirne-Keşan kara yolunda FETÖ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
Güncel

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Keşan TEM Büro Amirliği ekiplerinin ortak operasyonuyla Edirne-Keşan kara yolunda durdurulan 2 araçtaki 6 FETÖ şüphelisinden 5'i tutuklanırken, göçmen kaçakçılığıyla suçlanan sürücüler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA19 Mart 2026 Perşembe 11:08 - Güncelleme:
ABONE OL

Edirne'de güvenlik güçleri, FETÖ'ye yönelik sürdürdüğü kararlı mücadele kapsamında kritik bir operasyona imza attı. İstihbarat çalışmaları sonucu Edirne-Keşan kara yolunda gerçekleştirilen baskında 2 araçta bulunan 6 örgüt üyesi şüpheli yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i hakkında tutuklama kararı verildi.

İSTİHBARAT VE TEM EKİPLERİ EDİRNE-KEŞAN YOLUNDA 2 ARACI DURDURDU

Edirne'de yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Keşan TEM Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Edirne-Keşan kara yolunda 2 aracı durdurdu.

Araçlarda, FETÖ üyesi oldukları belirlenen 6 şüpheli ve sürücüler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A, Z.S, H.G, A.G. ve G.G, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı. M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla mahkemeye sevk edilen sürücüler T.D. ve H.E. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Pitbull dehşeti kamerada: Az kalsın parçalara ayırıyordu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.