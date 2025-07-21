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  • Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 36 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da jandarma ekipleri 3 ayrı operasyon gerçekleştirerek, 36 düzensiz göçmeni yakalandı.

AA21 Temmuz 2025 Pazartesi 15:34 - Güncelleme:
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 36 düzensiz göçmen yakalandı
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EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 21 düzensiz göçmen, Kırklareli'nde de jandarma ekipleri 3 ayrı operasyonda 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Tekirdağ'da ise jandarma ekipleri Ergene ilçesindeki denetimde hafif ticari aracı durdurdu. Araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından il göç idaresi müdürlüklerine gönderildi.

  • jandarma operasyon
  • düzensiz göçmen
  • Edirne Kırklareli Tekirdağ

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