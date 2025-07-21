Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 21 düzensiz göçmen, Kırklareli'nde de jandarma ekipleri 3 ayrı operasyonda 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Tekirdağ'da ise jandarma ekipleri Ergene ilçesindeki denetimde hafif ticari aracı durdurdu. Araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından il göç idaresi müdürlüklerine gönderildi.