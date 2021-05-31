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Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Edirne merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 zanlıdan 2'si tutuklandı.

AA31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:25 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:25
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Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan S.T. ve K.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- OLAY

Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Edirne merkezli Ankara, Adana, Rize, Karabük, İstanbul, Kahramanmaraş, Uşak, Kırıkkale, Tokat, Kütahya ve Samsun'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, aralarında müfettiş, akademisyen ve askeri personel ile avukatların bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı.

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