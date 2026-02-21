İSTANBUL 16°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2026 Cumartesi / 5 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Edirne merkezli organize suç operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
Güncel

Edirne merkezli organize suç operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de, bir iş yerinin imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin düzenlenen operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

AA21 Şubat 2026 Cumartesi 11:19 - Güncelleme:
Edirne merkezli organize suç operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
ABONE OL

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Edirne, Çanakkale ve Tekirdağ'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "rüşvet" ve "dosya gizliliğini ihlal" suçlamalarına yönelik operasyonda, Edirne Belediyesi İmar Müdürü D.A, Belediye Meclis Üyesi N.M, Edirne Adliyesi çalışanı E.E.K. ve U.Ç. ile bir gece kulübünün ortak ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 6 aylık fiziki ve teknik takip, görüntü incelemeleri ile MASAK raporlarının değerlendirildiği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.