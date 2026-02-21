Edirne merkezli organize suç operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Edirne, Çanakkale ve Tekirdağ'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "rüşvet" ve "dosya gizliliğini ihlal" suçlamalarına yönelik operasyonda, Edirne Belediyesi İmar Müdürü D.A, Belediye Meclis Üyesi N.M, Edirne Adliyesi çalışanı E.E.K. ve U.Ç. ile bir gece kulübünün ortak ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 6 aylık fiziki ve teknik takip, görüntü incelemeleri ile MASAK raporlarının değerlendirildiği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

