Edirne otogarda dehşet: Kontrolden çıkan otobüs muavini ezdi

Edirne'de otogarda kontrolden çıkan bir otobüsün çarpması sonucu yaralanan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

AA9 Ocak 2026 Cuma 17:13 - Güncelleme:
Edirne otogarda dehşet: Kontrolden çıkan otobüs muavini ezdi
İddiaya göre, O.B. yönetimindeki 35 CBR 229 plakalı otobüs, sürücünün geri manevra yapmak istemesine rağmen vitese geçmeyince ileri hareket etti.

Otobüs, peronda bekleyen muavin Ü.C. ile ikinci şoför M.A'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan M.A'ya ilk müdahale, otogarda bulunan bir sağlık görevlisi tarafından yapıldı.

Ü.C ve M.A. sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.A, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü O.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı otogardaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

