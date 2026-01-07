İSTANBUL 18°C / 14°C
7 Ocak 2026 Çarşamba
Güncel

Edirne sele teslim: Cadde ve sokaklar göle döndü

Edirne'de etkili olan sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

IHA7 Ocak 2026 Çarşamba 16:43 - Güncelleme:

Edirne'de etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Özellikle yağışın etkili olduğu bölgelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar da zor anlar yaşadı. Bazı noktalarda araçlar yavaşlamak zorunda kalırken, yayalar su birikintilerinin arasından geçmeye çalıştı.

Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yağmurun aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

