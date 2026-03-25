Edirne semalarında Akıncı rüzgarı: F-16'lar nefes kesti

Gün kapsamında yerli ve milli savunma sistemlerinin sergileneceği etkinlikler ile hava unsurlarının katılımıyla yarın yapılacak gösteriler öncesinde prova uçuşu yapan hava araçları, meydanda toplanan çok sayıda kişi tarafından alkışlarla izlendi ve cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Jetler ve Bayraktar Akıncı, Selimiye Camisi üzerinden pek çok kez uçuş gerçekleştirdi.

Anma programı yarın saat 10.00'da Şükrü Paşa Anıtı'nda gerçekleştirilecek çelenk sunma töreniyle başlayacak. Törende Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ile Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çelenkleri anıta sunulacak. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilecek, anıt gezilecek.

Program saat 10.30'da Halk Eğitimi Merkezi'nde devam edecek. Buradaki törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapılacak. Anma programı kapsamında "Balkan Şehitleri" adlı etkinlik icra edilecek, program kapanışla sona erecek.

SELİMİYE MEYDANI'NDAKİ PROGRAM

Öte yandan, gün kapsamında yerli ve milli savunma sistemlerinin sergileneceği etkinlikler ile hava unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilecek gösteriler de düzenlenecek.

Selimiye Meydanı'nda yapılacak program, saat 11.45'te "Trakya Yerli ve Milli Sistemlerle Edirne'de Buluşuyor" etkinliğiyle başlayacak. Program kapsamında yerli ve milli silah sistemlerinin tanıtılacağı serginin açılışı yapılacak.

Etkinlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ATAK helikopterleri ile F-16 savaş uçakları saygı uçuşu gerçekleştirecek.

Programda ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birlik Komutanlığı konseri ile 5. Kolordu Komutanlığı bando gösterisi de yer alacak.

