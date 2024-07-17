Edirne Söğütlük Millet Bahçesi için tarih belli oldu

Sezer, Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali'nde, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara pek çok imkan sunacak alanda çalışmaların sonuna gelindiğini ifade etti.

Orman içindeki düzenleme çalışmalarının tamamlandığını belirten Sezer, "Meriç Nehri'nin her iki kıyısında çalışmalar sürüyor, orada da artık sürecin sonuna geldik. Söğütlüğün iç kısmında da elektrik ve altyapıyla ilgili bir çalışma kaldı, diğer düzenlemeler tamamlandı. Nehir kenarlarındaki inşaatın tamamlanması ve kademeli olarak yapılan alanın bitmesiyle beraber yetiştirebilirsek inşallah eylül ayı gibi Söğütlük kısmını açmayı düşünüyoruz." dedi.

Sezer, Meriç Nehri'nden elektrik üretimi için yapılan Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali'nin olduğu alanın seyir terası olarak düzenleneceğini dile getirdi.

Santralde çalışmaların tamamlandığını ifade ede Sezer, "Burasıyla ilgili de arkadaşlar güvenlik tedbirleri alıyorlar. Buranın seyir terası olarak kullanılması, insanların gelip şelaleyi görmeleri açısından hizmete açacağız. 10-15 gün içerisinde burayı vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız. Her şeyin sonuna geldik, tüm çalışmalar iyi ilerliyor. İnşallah vatandaşlarımızın da bu görselden faydalanması için süreci kısa sürede bitireceğiz." diye konuştu.

Meriç Nehri'yle bütünleşik olarak yaklaşık 500 dekarlık alanı kapsayacak Millet Bahçesi, piknik alanları, spor sahaları, nehir kenarı bisiklet yolları, kütüphane ve sosyal donatı alanlarıyla ziyaretçilerin ilgi odağı olacak.