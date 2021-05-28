Edirne Valiliği açıkladı! Aşı sertifikası olan Türklere seyahat kolaylığı

DHA 28 Mayıs 2021 Cuma 15:12 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 15:12

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugün itibarıyla Türk vatandaşlarının Türkiye'de yetkili makamlarca tanzim edilen Covid-19 bağışıklık- aşı sertifikalarının bulunması halinde, PCR testi ibrazı veya karantina uygulamasına tabi olmadan Bulgaristan'a seyahat edebilecekleri belirtildi.

Açıklamada, Bulgaristan'dan geleceklere uygulanacak şartlara da değinilerek, "Bulgaristan vatandaşlarının da Bulgaristan yetkili makamlarınca tanzim edilmiş 'Covid-19 bağışıklık/aşı sertifikaları'nın bulunması halinde (2'nci dozdan en az 14 gün sonra) Türkiye'ye PCR testi ibrazı ve/veya karantina zorunluluğundan muaf bir şekilde girmelerine izin verilecektir. Yaşları (18 yaş altı) nedeniyle aşı olmayan Bulgaristan vatandaşlarının aşı sertifikası hamili aileleri ile beraber seyahat etmeleri halinde, yukarıdaki maddeler kapsamında test ve karantinadan muaf tutulacaktır" denildi.