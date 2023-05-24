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Edirne Valiliği'nden iddialara yalanlama: Provokatif niyet taşıyor

Edirne Valiliği, gümrük sahasına zorla girmeye çalışan grup hakkında açıklama yaptı. Edirne Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden Kapıkule Gümrük Kapısı'nın mülteciler tarafından işgal edildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek 'Bazı provokatörlerin etkisiyle gümrük sahasına zorla girmeye teşebbüs edilmesi üzerine gümrük muhafaza, jandarma ve polis ekiplerince orantılı bir müdahale gerçekleştirilerek grubun tamamı gözaltına alınmıştır' ifadelerine yer verdi.

AA24 Mayıs 2023 Çarşamba 18:57 - Güncelleme:
Edirne Valiliği'nden iddialara yalanlama: Provokatif niyet taşıyor
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya hesapları üzerinden "Kapıkule Gümrük Kapısı'nın mülteciler tarafından işgal edildiği"ne ilişkin gerçek dışı iddiaların yayılmaya çalışıldığı belirtilerek, "Bugün saat 09.45 sularında otobüslerle Kapıkule Gümrük Kapısı önüne gelen marjinal bir grup kendilerinin 'Ahmedi Barış ve Işık dinine' bağlı olduklarını, bulundukları ülkelerde sözde bu nedenle baskı gördüklerinden bahisle Avrupa'ya gitmek istediklerini beyan etmişlerdir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yasal mevzuat çerçevesinde bu şekilde geçişlerine kesinlikle izin verilmeyeceği bildirilen grup içerisindeki bazı provokatörlerin etkisiyle gümrük sahasına zorla girmeye teşebbüs edilmesi üzerine gümrük muhafaza, jandarma ve polis ekiplerince orantılı bir müdahale gerçekleştirilerek, grubun tamamı gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan grup içerisinde İngiltere, Tayland, İran, Irak, Azerbaycan, Cezayir, Ürdün ve Türk uyruklu şahısların bulunduğu görülmüş olup provokatif bir amaç taşıdığı değerlendirilen bu olayın organizatörleri ve azmettiricilerine ilişkin adli tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir.

Bahse konu grup içerisinde yer alan ve kendilerini gazeteci olarak tanıtan Birleşik Krallık uyruklu 2 kişinin 22 Mayıs'ta gece saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a geldikleri, akabinde bu grupla buluşarak Kapıkule Gümrük Kapısı'na kadar birlikte geldikleri tespit edilmiştir. Grubun gözaltına alınması sonrasında Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan giriş ve çıkış işlemlerine ivedilikle devam edilmiş olup, halihazırda da bahse konu gümrük kapımızda vatandaşlarımıza sorunsuz şekilde hizmet verilmektedir."

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