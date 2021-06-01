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Güncel

Edirne Valiliğinden ''sınır kapılarında düşük ücretli ve hızlı PCR testi'' yapılacağı haberlere ilişkin açıklama

Sınır kapılarında düşük ücretli, hızlı PCR testi yapılacağı yönündeki haberlerin dayanaksız olduğu, Sağlık Bakanlığı tarafından izin ve ruhsat verilmiş PCR testlerinin dışında PCR testi yapılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

AA01 Haziran 2021 Salı 07:06 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 07:07
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Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca sınır kapılarından girişlerle ilgili yeni kararlar alındığı anımsatılarak kararların bugünden itibaren geçerli olacağı ifade edildi

Açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada "sınır kapısında düşük ücretli, hızlı PCR testi yapılacağı yönünde" haberlerin yer aldığına atıfta bulunularak "Sağlık Bakanlığı tarafından izin ve ruhsat verilmiş PCR testlerinin dışında PCR testi yapılması mümkün olmayıp, bu yöndeki haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye giriş yapmak isteyen kişilerin mağduriyetine sebebiyet verilmemesi için resmi kurumlar dışında yapılan açıklama ve beyanatların esas alınmamasının önem arz ettiği vurgulandı.

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