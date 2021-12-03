Edirne Valiliği'nden Türkçesini geliştirmek isteyenler için 'Gel konuşalım' uygulaması

AA 3 Aralık 2021 Cuma 09:48 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 16:51

Edirne Valiliği, Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği işbirliğinde yabancı coğrafyalarda yaşayıp ana dilleri Türkçeyi öğrenmek isteyen soydaşlar ya da Türkçe öğrenmek isteyen yabancılar için hem internet hem de cep telefonlarından ulaşılabilecek uygulama hazırlattı.

Çocuklar, gençler ve yetişkinler için üç bölüm ve farklı düzeylerde öğretim modülleri, Türkçe ezgiler ve animasyonların yer aldığı uygulama, kısa süre sonra yapılacak tanıtımı sonrası yayına alınacak.

Uygulamanın anlatıldığı bir tanıtım klibi için kamera karşısına geçen Edirne Valisi Ekrem Canalp, sözlerine "Türk Aynştayn"ı olarak anılan Ordinaryüs Profesör Oktay Sinanoğlu'nun "Unutmayın. Başka hiçbir dil bilmeden sizi Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar götürecek tek bir dil vardır, Türkçe" sözleriyle başladı.

Programın Türkçe öğrenmek isteyenler için önemli bir kaynak olacağını vurgulayan Canalp, şunları kaydetti:

"Balkanlar'da olsun, Avrupa'da Amerika'da, Avusturalya'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde evlatlarına Türkçe öğretmekte sıkıntı çeken ya da Türkçe öğrenmek isteyen herkes için Edirne Valiliği olarak ücretsiz uygulamaya koyacağımız Gel Konuşalım Türkçe Öğrenme uygulaması çok yakında internet ve cep telefonlarında hizmete sunuluyor. Zaman Türkçeyi öğretme zamanı, zaman Türkçeyi öğrenme zamanı, zaman Türkçe'nin zamanı, haydi gel beraberce Türkçe konuşalım."