Edirne ve İstanbul'da yüklü miktarda esctasy ve eroin ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı

AA 13.02.2020 14:42 - Güncelleme: 13.02.2020 14:42

Kapıkule Gümrük Kapısından yurda giren bir tırda polis ve gümrük muhafaza ekiplerinin aramasında 416 kilogram ağırlığında yaklaşık bir milyon 200 bin ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Çalışmaları sürdüren ekipler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin desteğiyle İstanbul'da bir depoya baskın düzenledi.

Depoda 160 kilogram eroin ele geçirdi, olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'ye getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.