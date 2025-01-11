Edirne ve Kırklareli'ni sağanak vurdu

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman etkili oluyor.



Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla sürmesi öngörülüyor, yarın ise kar yağışı bekleniyor.

- KIRKLARELİ

Kırklareli'nde ise sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Bazı vatandaşlar otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında yağıştan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın yerini kar yağışına bırakmasını öngörülüyor.

