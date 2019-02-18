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Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine C.Y'nin (20) kullandığı hafif ticari aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, bir süre takibin ardından durduruldu.

Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında 11 Pakistan uyruklu kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Operasyonda gözaltına alınan sürücü C.Y. ve U.Y. (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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