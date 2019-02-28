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Edirne’de 15 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde 15 kaçak göçmen yakalanırken, 1 kişi tutuklandı.

  • İHA
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Keşan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından “göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele” kapsamında yapılan uygulamada, Malkara-Keşan karayolu üzerinde durdurulan sürücülüğünü Y.S. isimli şahsın yaptığı ticari araçta 6 Suriye, 7 Irak, 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 15 kaçak göçmen olduğu tespit edildi.
 
Bunun üzerine araç sürücüsü Y.S. ile göçmenleri taşıyan araca öncülük yaptığı değerlendirilen otomobildeki N.F. ve M.K. isimli şahıslar yakalandı. Araçta yapılan aramada, 2 adet bot ve aparatları ele geçirildi.
 
Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesinin ardından, Y.S, N.F. ve M.K. göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldı.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.F. ve M.K. çıkarıldıkları adli makamlarca serbest kaldı, Y.S. ise tutuklandı.

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