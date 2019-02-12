Edirne'de 194 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut askerleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

CEZAYİR, FAS GİBİ ÜLKELER DIŞINDA, MYANMAR'DAN GÖÇEN BİLE VAR

İpsala, Enez, Lalapaşa, Meriç, Keşan, Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy ve Büyükismailçe köylerinde yapılan denetimlerde, Cezayir, Myanmar, Fas, Yemen, Filistin, Bangladeş, Lübnan, Irak, Afganistan, Pakistan uyruklu 194 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.