Edirne'de 194 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 194 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut askerleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.
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İpsala, Enez, Lalapaşa, Meriç, Keşan, Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy ve Büyükismailçe köylerinde yapılan denetimlerde, Cezayir, Myanmar, Fas, Yemen, Filistin, Bangladeş, Lübnan, Irak, Afganistan, Pakistan uyruklu 194 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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