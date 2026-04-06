Edirne'de 2 bin yıllık tarihi eser ele geçirildi

Edirne'de güvenlik güçleri, uluslararası tarihi eser kaçakçılığına büyük bir darbe vurdu. Yurt dışına götürülmek istenen ve yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip mermer Tanrıça Kybele heykeli, sınır kapısına ulaşamadan bir otomobilde yakalandı. Anadolu'nun bereket ve doğurganlık simgesi olan eserin kurtarılması, kültürel miras koruma adına kritik bir başarı olarak öne çıktı.

EDİRNE EMNİYETİ'NDEN ULUSLARARASI KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yurt dışına çıkış hazırlığında olan bir otomobilde ekiplerce yapılan aramada heykel ele geçirildi.

2 BİN YILLIK MERMER KYBELE HEYKELİ MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Edirne Müze Müdürlüğünce yapılan incelemede, eserin milattan sonra 1. ve 2. yüzyıllara ait, Anadolu'da bereket, doğa ve doğurganlığı simgeleyen mermer Tanrıça Kybele heykeli olduğu tespit edildi.

Heykel müzeye teslim edildi, olayla ilgili 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.