İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5873
  • EURO
    51,5117
  • ALTIN
    6673.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Edirne'de 2 bin yıllık tarihi eser ele geçirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uluslararası tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait mermer Tanrıça Kybele heykelini yurt dışına çıkış hazırlığındaki bir otomobilde ele geçirdi. Milattan sonra 1. ve 2. yüzyıllara tarihlenen heykel müzeye teslim edilirken 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA6 Nisan 2026 Pazartesi 21:56 - Güncelleme:
Edirne'de 2 bin yıllık tarihi eser ele geçirildi
ABONE OL

Edirne'de güvenlik güçleri, uluslararası tarihi eser kaçakçılığına büyük bir darbe vurdu. Yurt dışına götürülmek istenen ve yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip mermer Tanrıça Kybele heykeli, sınır kapısına ulaşamadan bir otomobilde yakalandı. Anadolu'nun bereket ve doğurganlık simgesi olan eserin kurtarılması, kültürel miras koruma adına kritik bir başarı olarak öne çıktı.

EDİRNE EMNİYETİ'NDEN ULUSLARARASI KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yurt dışına çıkış hazırlığında olan bir otomobilde ekiplerce yapılan aramada heykel ele geçirildi.

2 BİN YILLIK MERMER KYBELE HEYKELİ MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Edirne Müze Müdürlüğünce yapılan incelemede, eserin milattan sonra 1. ve 2. yüzyıllara ait, Anadolu'da bereket, doğa ve doğurganlığı simgeleyen mermer Tanrıça Kybele heykeli olduğu tespit edildi.

Heykel müzeye teslim edildi, olayla ilgili 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.