Edirne'de 385 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve sınır birliği ekipleri, merkeze bağlı Üyüklütatar, Bosnaköy, Yenikadın köyleri ile Uzunköprü, Enez ve Meriç ilçelerinde devriye görevi sırasında, yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti.

Yapılan çalışmalarla Cezayir, Mısır, Fas, İran, Irak, Libya, Afganistan,Bangladeş ve Pakistan uyruklu 385 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.