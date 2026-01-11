İSTANBUL 11°C / 2°C
Güncel

Edirne'de alkollü sürücü dehşeti... Ters şeride girip bariyere çarptı

Edirne'de ters yönde ilerleyen otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

AA11 Ocak 2026 Pazar 23:07
Edirne'de alkollü sürücü dehşeti... Ters şeride girip bariyere çarptı
Edirne Avrupa Otoyolu Gişeleri Karayolları Denetim İstasyonu önünde ters yönde ilerleyen A.T.Ç.'nin kullandığı 22 AR 654 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç yaklaşık 300 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan A.S. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kaza anında süratle ters yönde seyreden otomobilin bariyerlere çarparak sürüklendiği yer alıyor.

