İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2020 Pazartesi / 30 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,742
  • EURO
    9,1553
  • ALTIN
    466.607
  • BIST100
    1302.48
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Edirne'de batan teknede kaybolan balıkçının cesedi 8 gün sonra Yunanistan'da bulundu
Güncel

Edirne'de batan teknede kaybolan balıkçının cesedi 8 gün sonra Yunanistan'da bulundu

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında, bir balıkçı teknesinin alabora olup batması sonucu kaybolan Kemal Abay'ın (52) cansız bedeni, Yunanistan'ın Limni Adası'nda bulundu. Abay'ın cenazesinin teslimi için çalışma başlatıldı. Yunanistan'ın Limni Adası'na kadar sürüklendikten sonra bölgede bulunan Abay'ın cansız bedeni, ailesine gönderilen fotoğraflar ile teşhis edildi.

IHA16 Kasım 2020 Pazartesi 16:13 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 16:13
ABONE OL

Enez’den balık tutmak için açılan; ancak dönüş yolunda alabora olan teknedeki 4 kişi, Enez Limanı açıklarında denize düşmüştü. Olayın ardından Murat Erden, 4 saat boyunca yüzerek kıyıya ulaşmayı başarırken yapılan arama çalışmalarında Uğur Soydan kurtarılmıştı.

Havadan ve denizden kayıp iki kişiyi arama kurtarma çalışmaları yürütülmeye devam ederken, 14 Kasım Cumartesi günü Hasan Soydan’ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Denizde kaybolan Kemal Abay’ı bulmak için çalışmalar genişletilerek devam ederken, Abay’ın cesedine kazadan 8 gün sonra bugün ulaşıldı.

Yunanistan’ın Limni Adası’na kadar sürüklendikten sonra bölgede bulunan Abay’ın cansız bedeni, ailesine gönderilen fotoğraflar ile teşhis edildi.

Abay’ın cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi için yazışmaların başlatıldığı bilgisine ulaşıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.