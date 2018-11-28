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Edirne'de bazı ev ve iş yerleri ile bir hastanenin acil servisini su bastı

Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak aralıksız devam ediyor. Bodrum kattaki bazı ev ve iş yerleri ile bir hastanenin acil servisini su bastı.

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Kuvvetli sağanak nedeniyle trafiğin yoğun olduğu Sadık Ahmet, Muammer Aksoy, İlhami Ertem gibi caddelerin de aralarında olduğu pek çok cadde ve sokak trafiğe kapatıldı.

Kocasinan Mahallesi'nin bir bölümünde sular apartman ve sitelerin bahçelerini doldurdu.

Bodrum kattaki bir çok ev ve iş yeri ile özel bir hastanenin acil servisini su bastı.

Yaklaşık 10 saatte kent merkezine metrekareye 96 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji yetkilileri yağışın yarın da devam edeceğini öngördüklerini belirtti.

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