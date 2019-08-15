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Edirne'de bir haftada 1330 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 1330 düzensiz göçmen yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti. 
 
Bir haftada Havsa, Lalapaşa, Meriç, İpsala, Keşan ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Filistin, Afganistan, Fas, Hindistan, Mısır, Çin, Libya, İran, Irak, Bangladeş ve Suriye uyruklu 1330 düzensiz göçmen ele geçirildi. 
 
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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