İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2025 Çarşamba / 25 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3003
  • EURO
    48,9469
  • ALTIN
    4874.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Edirne'de biri FETÖ şüphelisi 4 kişi yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri kaçakçılığa geçit vermiyor. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan ve FETÖ şüphesiyle aranan 4 kişi yakalandı.

AA17 Eylül 2025 Çarşamba 09:40 - Güncelleme:
Edirne'de biri FETÖ şüphelisi 4 kişi yakalandı
ABONE OL

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan biri FETÖ şüphelisi 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda kiralık bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde FETÖ şüphelisi ihraç astsubay Ö.U. ile bilişim suçu nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan O.B, Türkmenistan uyruklu düzensiz göçmen Y.T. ile araç sürücüsü F.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerden ihraç astsubay Ö.U. ve F.D, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

O.B. cezaevine teslim edilirken düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.