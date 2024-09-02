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Edirne'de cins hayvanları yurda sokmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yurda çok sayıda cins hayvan sokmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

AA2 Eylül 2024 Pazartesi 16:43 - Güncelleme:
Edirne'de cins hayvanları yurda sokmaya çalışan şüpheli tutuklandı
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Pazarkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Y.D'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklandı.

3 KANGURU, 3 ALPAGA, 12 PAPAĞAN...

Geçen cuma günü, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen bir otomobil, Pazarkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği ekiplerince aranmış, aracın bagajında 3 kanguru, 3 alpaka, 1 Patagonya marası, otomobilin içerisinde de 12 papağan, bazıları yavru 23 uçan sincap (pteromyini) ele geçirilmiş, sürücü gözaltına alınmıştı.

Hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

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