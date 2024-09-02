Edirne'de cins hayvanları yurda sokmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Pazarkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Y.D'nin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklandı.3 KANGURU, 3 ALPAGA, 12 PAPAĞAN...
Geçen cuma günü, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen bir otomobil, Pazarkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği ekiplerince aranmış, aracın bagajında 3 kanguru, 3 alpaka, 1 Patagonya marası, otomobilin içerisinde de 12 papağan, bazıları yavru 23 uçan sincap (pteromyini) ele geçirilmiş, sürücü gözaltına alınmıştı.
Hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.