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Güncel

Edirne'de dehşet anlar: Evinin önünde 21 bıçak darbesiyle katledildi! 5 tutuklama

İpsala'da yaşayan 44 yaşındaki Bekir İşlek, evinin önünde 21 yerinden bıçaklanarak katledildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

IHA14 Ekim 2024 Pazartesi 15:09 - Güncelleme:
Edirne'de dehşet anlar: Evinin önünde 21 bıçak darbesiyle katledildi! 5 tutuklama
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Alınan bilgiye göre, Bekir İşlek, Köprü Mahallesi'ndeki evinde husumetlileri E.K. ve eşi Z.K., yanlarına çocukları E.K. ve D.K. ile çocuklarının arkadaşı E.Ç. ile karşılaştı. Şüpheliler ile İşlek arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine, E.K, yanındaki bıçak ile Bekir İşlek'i bıçakladı.

21 BIÇAK DARBESİYLE KATLEDİLDİ

Çeşitli yerlerinden 21 bıçak darbesi alan İşlek, ağır yaralanarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Bekir İşlek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşlek'in cenazesi otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, E.K, Z.K, D.K, E.Ç. ve katil zanlısı E.K. İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu.

Katledilerek öldürülen Bekir İşlek'in cenazesi İpsala'da toprağa verilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K., Z.K., D.K., E.Ç. ve E.K. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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