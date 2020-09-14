Edirne'de dehşet! İki kişiyi öldürüp, kaçtı

DHA 14 Eylül 2020 Pazartesi 11:12 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 11:12

Olay, ilçeye bağlı Sultaniçe köyünde meydana geldi. Ahmet Y., köydeki bir lokantada birlikte yemek yedikleri Ergün Balcı’yla henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Ahmet Y., belinden çıkardığı tabancayla Balcı’yı vurdu. Ergün Balcı ağır yaralanırken, Ahmet Y., olay yerinden ayrıldı. Ahmet Y., bu sırada köydeki kahvenin önünde oturan Sebahattin Işık’ı da vurdu. Işık, olay yerinde, Balcı’da kaldırıldığı Enez Devlet Hastanesi’nde hayatlarını kaybetti. Ergün Balcı ve Sebahattin Işık’ın cenazeleri, otopsi için hastane morguna konuldu. Jandarma, olayın ardından kaçan Ahmet Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.