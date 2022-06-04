Edirne'de Deneyap Atölyeleri için seçme sınavı düzenlendi

Edirne Gençlik Merkezi'nde yapılan sınav, dörder seans halinde 800 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştirileceği proje için ter döken öğrenciler "e-sınav" yöntemiyle gerçekleştirilen seçme sınavında 100 dakikada 40 soruyu cevaplıyor.

Edirne Gençlik Merkezi Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Gökhan Ballıklıoğlu, AA muhabirine, atölyenin amacının geleceğin mühendislerini yetiştirmek olduğunu söyledi.

Eğitimlerin ücretsiz olduğunu belirten Ballıklıoğlu, "Çocuklarımız bizlerle 2 yıl boyunca elektronik, kodlama, robotik, yapay zeka, üç boyutlu tasarım ve üretim konularıyla ilgili eğitim alacaklar. Son senede gençlerimiz ulusal ve uluslararası yarışmalara gönderilerek toplamda 3 senelik bir eğitim alacaklar. Gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesine önem veriyoruz." dedi.

Ballıklıoğlu sınav başvurularının 10 Haziran'a kadar devam edeceğini kaydetti.

Atölye programları ortaokul düzeyinde 4. ve 5. sınıftakilere, lise düzeyinde ise 8. 9. ve lise hazırlık sınıfı öğrencilerine hitap ediyor.

Edirne'de yazılı ve uygulama sınavını başarıyla tamamlayan 160 öğrenci 8 sınıf halinde 3 yıl boyunca ücretsiz eğitim hakkı kazanacak.

- ÖĞRENCİLER NELER ÖĞRENİYOR

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilere ilk 2 yılda robotik ve kodlama, havacılık ve uzay teknolojileri, yapay zeka, yazılım teknolojileri, mobil uygulama, tasarım ve üretim, enerji teknolojileri, ileri robotik, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, siber güvenlik, nanoteknoloji ve malzeme bilimi gibi proje temelli dersler verilecek.

Son bir yılda ise öğrenciler, yatkın oldukları alanlarda takımlar halinde teknoloji temelli ulusal ve uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek.