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Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği artıyor

Avrupa'ya geçmek isteyen çok sayıda düzensiz göçmen Edirne toplanıyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler, Meriç Nehri'ni kullanarak Yunanistan'a geçmek için nehir kıyısına geliyor.

AA29 Şubat 2020 Cumartesi21:24 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 21:34

 Edirne'den Yunan askerinin geçişlerine izin vermediği 3 düzensiz göçmen, botlarının havasının inmesi sonucu Meriç Nehri'nin ortasında kaldı.

Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor.

Doyran köyünde 3 düzensiz göçmen, botla Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçmeye çalıştı.

Nehrin karşı kıyısında bekleyen Yunan askerleri, göçmenlere geri dönmelerini söyleyerek havaya uyarı atışı yaptı.

Geri dönmeye çalışırken botlarının havası inen göçmenler, nehrin ortasında kaldı. Bulundukları yerde bir süre bekleyen göçmenler, botla yanlarına gelen arkadaşları tarafından kıyıya çıkarıldı.

Yunanistan’dan göçmenlere gaz ve ses bombasıyla müdahale

Yunanistan’a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı’ndan ve yakın bölgelerden telleri aşarak geçmeye çalışan yüzlerce göçmenlere Yunanistan güvenlik güçleri gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.

İdlib’de rejim güçlerinin hain saldırısının ardından sınır kapılarının açılmasıyla yüzlerce mülteci Edirne’ye akın etti. Sayıları giderek artan mültecilerin Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’na doğru yürüyüşü devam ediyor. Pazarkule Sınır Kapısı önünde binlerce mülteci girmek için beklerken, çok sayıda mülteci ise tel örgüleri aşarak geçmeye çalıştı. İçeriye girmeye çalışan yüzlerce mülteciye Yunanistan güvenlik güçleri gaz ve ses bombasıyla müdahale etti. Yunanistan güvenlik güçlerinin attığı gaz bombalarından çocuklar da etkilendi. Aileler çocuklarını sınır bölgelerinden uzaklaştırdı. Mültecilerin sınırdaki bekleyişleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Soyku rakam verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 36.776" dedi.

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