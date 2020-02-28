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Sınırda düzensiz göçmen hareketliliği

Edirne' de düzensiz göçmen hareketliliği arttı.

HABERİN
GALERİSİ
AA28 Şubat 2020 Cuma09:25 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 09:28

Geceden itibaren Avrupa’ya geçmek isteyen onlarca düzensiz göçmen Edirne’ye gelerek sınıra doğru yaya olarak harekete geçti.

Avrupa sınırındaki kentin pek çok noktasında gruplar halinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenler sınır köylerine doğru yürüdü.

Hareketlilik sabah saatlerinde daha da arttı.

Pek çok düzensiz göçmen taksilerle, otobüslerle Edirne'ye gelmeye başladı.

Düzensiz göçmenler Yunanistan'a geçebilmek amacıyla sınıra hareket ediyor.

Kimi gruplar arasında aileler de var. Ailelere bebekleri ve çocukları da eşlik ediyor.

Bakan Akar ve Komutanlar sıfır noktasında

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