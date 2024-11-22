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Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

Edirne'de polislerce yapılan uygulamada 13 düzensiz göçmen yakalandı.

AA22 Kasım 2024 Cuma 07:35 - Güncelleme:
Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu
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Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri, kentin bazı noktalarında düzensiz göçmenlere yönelik "şok uygulama" yaptı.

İl Göç İdaresine bağlı Mobil Göç Noktası Aracı'nın da yer aldığı uygulamalarda sokak ve caddelerde yakalanan düzensiz göçmenlerin pasaportları kontrol edildi, parmak izleri alındı.

Ekipler, Çavuşbey ve Mithatpaşa mahallerindeki kontrollerinde 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bu kişiler, İl Göç İdaresine Müdürlüğüne gönderildi.

Düzensiz göçmenlere yönelik uygulamanın gün boyu süreceği belirtildi.

  • Edirne
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