23 Eylül 2025 Salı
Güncel

Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu: Kamyonetten çıktılar

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince durdurulan kamyonette, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 15 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 organizatör gözaltına alındı.

23 Eylül 2025 Salı 22:21
Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, M.Ş. yönetimindeki kamyoneti Demirtaş Mahallesi Işıklı Kavşak'ta durdurdu.

Kamyonetin kasasında yapılan aramada Afganistan, Pakistan ve Hindistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı öne sürülen sürücü M.Ş. polis tarafından gözaltına alındı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

