Güncel

Edirne'de FETÖ operasyonu: 3 şüpheli yurt dışına kaçarken yakalandı

Edirne'de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda yurt dışına kaçmak üzere olan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.

AA3 Eylül 2025 Çarşamba 00:44 - Güncelleme:
Edirne'de FETÖ operasyonu: 3 şüpheli yurt dışına kaçarken yakalandı
Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin içinde olduğu otomobilin Uzunköprü'ye geleceği buradan sınır bölgesine hareket edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çöpköy Kavşağı'nda yol uygulaması yapan ekipler, söz konusu aracı durdurdu.

Araçtaki kişilerin FETÖ mensubu oldukları şüphesiyle ordudan ihraç edilen F.T, A.G. ve R.Ö. olduğu, şüphelilerin dava dosyalarının istinafta görülmeye devam ettiği belirlendi.

Araç sürücüsü E.I'nın da göçmen kaçakçılığı suçundan kaydı bulunduğu tespit edildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

