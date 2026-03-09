İSTANBUL 12°C / 4°C
  • Edirne'de FETÖ operasyonu! Firariler ve kaçaklar yakalandı
Güncel

Edirne'de FETÖ operasyonu! Firariler ve kaçaklar yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, biri 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile 6 kaçak göçmen yakalandı.

9 Mart 2026 Pazartesi 14:56
Edirne'de FETÖ operasyonu! Firariler ve kaçaklar yakalandı
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından, şehir merkezinde bulunan bir evde operasyon yapıldı.

Operasyonda, biri "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.Y. ile "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 4 ay 2 gün hapis cezası bulunan Ö.Ç. ile 6 kaçak göçmen yakalandı.

H.Y. ve Ö.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, kaçak göçmenler de sınır dışı edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

